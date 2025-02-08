Вратарь 2Drots Сычев выиграл 9 из 11 серий послематчевых буллиталити

Дмитрий Сычев выиграл 9 из 11 серий послематчевых буллиталити.

Голкипер 2Drots в финале Winline Суперкубка Медиалиги отразил буллит капитана «Амкала » Руслана Имаева, тем самым принеся команде победу в турнире. Голкипер в момент отражения удара получил травму плеча.

Эта победа в серии послематчевых буллиталити стала для вратаря 9 из 11 сыгранных.

Также Сычев вытащил пенальти во 2-м тайме при счете 0:2, после чего 2Drots отыгрались, забив бонусным мячом.

2Drots выиграли Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца