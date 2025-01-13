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  • Экс-игрок «Спартака» Давыдов: «До 35 я сыграю на ЧМ и в Лиге чемпионов. Мой план: выиграть все титулы в Медиалиге в 2025 году, и следующей зимой пойти в РПЛ»
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Экс-игрок «Спартака» Давыдов: «До 35 я сыграю на ЧМ и в Лиге чемпионов. Мой план: выиграть все титулы в Медиалиге в 2025 году, и следующей зимой пойти в РПЛ»

Денис Давыдов заявил, что сыграет на ЧМ и в ЛЧ до 35 лет.

«Моя профессиональная карьера не завершена – я ее только начинаю, мне 29 лет. У меня впереди большой путь, поэтому работаем!

Я жду возвращения России на международную арену – это скоро произойдет. Я хочу сыграть на чемпионате мира и в Лиге чемпионов до 35 лет. Сейчас играю в Медиалиге. Сделаю все, чтобы вернуться в профессиональный футбол через «Броуков». Главное – быть честным перед самим собой.

Я считаю, что у меня есть шансы сыграть на ЧМ и в ЛЧ – это возможно. Если вы помните, я из Орехово-Зуево вернулся в «Химки». В «Спартаке» был, чемпион России.

Я искренне считаю, что вернуться в РПЛ не так и тяжело. Нужно не обманывать себя и идти до конца. У меня есть опыт, желание, голод.

Мой план: выигрывать все титулы в Медиалиге в 2025 году с «Броуками», и следующей зимой я должен пойти в клуб РПЛ. Я говорю вещи не из области фантастики, это реально возможно, я так считаю. Всегда добивался того, чего хотел. И сейчас не будет исключений, ведь 30 лет – самый рассвет.

До моих 35 нас должны вернуть в еврокубки, я буду в РПЛ, сыграю на чемпионате мира и в Лиге чемпионов. У меня есть пять-шесть лет для достижения своих целей. У меня не меньше желания, чем у молодых пацанов, которые мечтают о карьере», – сказал игрок «Броуков».

29-летний Денис Давыдов является воспитанником «Спартака». 

С МФЛ-3 нападающий играет за «БроукБойз».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ Спорт»
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
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logoСпартак
logoДенис Давыдов
logoЛига чемпионов УЕФА
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