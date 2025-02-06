РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей
Президент РФС Александр Дюков анонсировал формат нового Кубка.
РФС предложил идею по созданию нового Кубка.
В турнире планируется участие 440 клубов: 368 – любительских, 60 – второго дивизиона (включая вторые команды «Спартака», «Зенита», «Динамо»), еще 12 – Медиалига, Студенческая лига, возможна команда от спонсоров.
Кубок будет проходить по олимпийской системе на вылет.
Финал может пройти на одной из арен ЧМ-2018.
Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей. Победитель сможет получить около 25 миллионов рублей, второе место – 15 миллионов, полуфиналисты – 11.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «СЭ»
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