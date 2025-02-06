РФС создаст новый Кубок для команд из Медиалиги и любительских клубов. Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей

Президент РФС Александр Дюков анонсировал формат нового Кубка.

РФС предложил идею по созданию нового Кубка.

В турнире планируется участие 440 клубов: 368 – любительских, 60 – второго дивизиона (включая вторые команды «Спартака », «Зенита », «Динамо »), еще 12 – Медиалига , Студенческая лига, возможна команда от спонсоров.

Кубок будет проходить по олимпийской системе на вылет.

Финал может пройти на одной из арен ЧМ-2018.

Бюджет турнира – 300-400 миллионов рублей. Победитель сможет получить около 25 миллионов рублей, второе место – 15 миллионов, полуфиналисты – 11.