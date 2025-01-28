СКА уволил спортивного директора Сазанова

Михаила Сазанова уволили из СКА.

«Меня уволили из СКА-Ростова. Столько всего хочется сказать. Негативного. Раскрывающего карты и персонажей. Но я буду сильнее этих желаний, и буду придерживаться своих принципов и скажу слова благодарности.

Спасибо! Спасибо за этап жизни! Спасибо Василию Михайловичу за предоставленную возможность! Было круто, жаль не достигли запланированных целей.

Хочется остаться в медиафутболе, потому что я люблю эту движуху, ну а если нет, окончательно ухожу в падел!

П.с. Очень хочется извиниться перед Геной, Мушвигом и даже Ренатом (несмотря на наши конфликты) и перед всеми, кому я доносил позицию не так, как бы хотел донести сейчас, а как требовала должность. По факту оказался на вашем месте.

П.п.с. Обсуждать и конфликтовать в этой ситуации не хочу. Думаю, что жизнь все расставит по местам», – написал экс-спортивный директор СКА.