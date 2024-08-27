Дидар сыграет за одну из команд в Кубке Медиалиги: «Хочу закрыть все конфликтные моменты с Николаем Осиповым»
«За последние 4 года многое поменялось в медиафутболе Казахстана. Мы как SD Family дважды становились чемпионами казахстанской МФЛ, становились победителями международной МФЛ. И не стоит забывать, что мы дважды участники российского МФЛ
Из-за внутренних проектов и строительства футбольных объектов нашей организации мы не ездили в Россию. Так как были нацелены на развитие личного бренда. Но теперь все будет иначе. Мы завершили работу везде.
Во мне снова загорелась цель – поехать в Россию и победить. Понимаю, будет очень тяжело это сделать, но с вашей поддержкой и верой мы постараемся.
Пока из последних новостей: я еду cам, как игрок одной команды в Кубок Лиги. Там же хочу закрыть все конфликтные моменты с Николаем Осиповым. Нужен новый импульс команде. Поэтому, чего бы это нам не стоило, ради развития проекта я сделаю все возможное. Обещаю», – заявил капитан SD Family.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий