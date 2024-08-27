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Дидар сыграет за одну из команд в Кубке Медиалиги: «Хочу закрыть все конфликтные моменты с Николаем Осиповым»

Дидар Сыдыкбек сыграет за одну из команд в Winline Кубке Медиалиги

«За последние 4 года многое поменялось в медиафутболе Казахстана. Мы как SD Family дважды становились чемпионами казахстанской МФЛ, становились победителями международной МФЛ. И не стоит забывать, что мы дважды участники российского МФЛ

Из-за внутренних проектов и строительства футбольных объектов нашей организации мы не ездили в Россию. Так как были нацелены на развитие личного бренда. Но теперь все будет иначе. Мы завершили работу везде.

Во мне снова загорелась цель – поехать в Россию и победить. Понимаю, будет очень тяжело это сделать, но с вашей поддержкой и верой мы постараемся.

Пока из последних новостей: я еду cам, как игрок одной команды в Кубок Лиги. Там же хочу закрыть все конфликтные моменты с Николаем Осиповым. Нужен новый импульс команде. Поэтому, чего бы это нам не стоило, ради развития проекта я сделаю все возможное. Обещаю», – заявил капитан SD Family.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Футбольная жизнь SD»
Дидар Сыдыкбек
logoWinline Медиалига
logoSD Family
logoНиколай Осипов
Кубок Лиги МФЛ
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