Гуди и Илья Балакирев – новая пара бойцовского карда Fight Nights

Гуди проведет бой против Ильи Балакирева на турнире по кикбоксингу.

Президент GOATS Гуди выйдет на бой против руководителя «Чисто Питер » Ильи Балакирева на турнире Fight Nights . Бойцовский турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00. Формат боев: 5 раундов по 2 минуты. Ожидается, что в турнире примут участие 20 футболистов. Известны семь пар предстоящего турнира: Володя XXL – Игорь Струнин Хантер – Стронг Эль Матадор – Мушвиг Ренат Васиченко – Владимир Воробьев Шиша – Сослан Дзалаев Данила Кравченко – Константин Морозов Гуди – Илья Балакирев