Гуди и Илья Балакирев – новая пара бойцовского карда Fight Nights
Гуди проведет бой против Ильи Балакирева на турнире по кикбоксингу.
Президент GOATS Гуди выйдет на бой против руководителя «Чисто Питер» Ильи Балакирева на турнире Fight Nights.
Бойцовский турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00.
Формат боев: 5 раундов по 2 минуты.
Ожидается, что в турнире примут участие 20 футболистов.
Известны семь пар предстоящего турнира:
Володя XXL – Игорь Струнин
Хантер – Стронг
Эль Матадор – Мушвиг
Ренат Васиченко – Владимир Воробьев
Шиша – Сослан Дзалаев
Данила Кравченко – Константин Морозов
Гуди – Илья Балакирев
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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