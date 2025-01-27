0

Гуди и Илья Балакирев – новая пара бойцовского карда Fight Nights

Гуди проведет бой против Ильи Балакирева на турнире по кикбоксингу.

Президент GOATS Гуди выйдет на бой против руководителя «Чисто Питер» Ильи Балакирева на турнире Fight Nights.

Бойцовский турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00.

Формат боев: 5 раундов по 2 минуты.

Ожидается, что в турнире примут участие 20 футболистов.

Известны семь пар предстоящего турнира:

Володя XXL – Игорь Струнин 

Хантер – Стронг 

Эль Матадор – Мушвиг 

Ренат Васиченко – Владимир Воробьев

Шиша – Сослан Дзалаев

Данила Кравченко – Константин Морозов

Гуди – Илья Балакирев

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Fight Nights
logoWinline Медиалига
logoЧисто Питер
logo«Goody» Дмитрий Гусаков
logoFight Nights
logoGOATS
Илья Балакирев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бой против Бигги! Но понимаю вероятность создания фрик-шоу из этого». Сантьяго Федос о потенциальном сопернике на турнире ММА среди медиафутболистов
28 декабря 2024, 13:59
Рекомендуем
Главные новости
«В России готов сыграть. Постараемся собрать лучших из казахстанской медиалиги и поедем как сборная». Дидар об участии SD Family в МФЛ-6
сегодня, 19:31
«Готов начистить ему #######». Швагирев хочет бой с Вульфом
сегодня, 19:08
Fight Nights арендовали у ФК «10» Абу Курбаналиева
сегодня, 17:19
«Был ли это трансфер за деньги? Надеюсь, не раз верну Unwanted Boys какие-то бонусы». Герман о переходе Шахриера в «Амкал»
сегодня, 16:57
Экс-защитник «Народной Команды» Актис перешел в Fight Nights
сегодня, 16:23
«Амкал» и «БроукБойз» встретятся финале медиалиги Казахстана
сегодня, 15:37
«Амкал» победил «Впорядке» Крапивниковых в 1/2 финала Медиалиги Казахстана, «Броуки» разгромили Unwanted Boys
сегодня, 15:30
Экс-вратарь Lotus Скрипник перешел в СКА
сегодня, 10:45Фото
«Броуки» подписали Шерша. Это анонсированный Азаматом «громкий» трансфер из ФК «10»
сегодня, 09:20
Файзуллаев передал привет новичку «Амкала» Жабборову. Хавбек ЦСКА пожелал соотечественнику разрывать Медиалигу
2вчера, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
7вчера, 17:38
Лучший медиафутболист России Маврин прилетел на сборы к «Пари НН». Хавбек «Амкала» никогда не выступал на профессиональном уровне
7вчера, 08:30Фото
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16
Виталий Денисов о знакомстве с Бастой: «Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили»
422 января, 16:28
«Можно было сделать проще: разыграть порно сцену на стадионе, и плюс 20 тысяч подписчиков». Гурцкая о просмотре игрока «Амкала» в «Пари НН»
1120 января, 18:34
Экс-защитник «Локомотива» Денисов – игрок СКА Басты
520 января, 17:02
Гоцук о матче сборной с Медиалигой: «Игроки национальной команды будут не в восторге. Это шоу-игра, а не на спортивный результат»
20 января, 12:51
Дмитрий Кузнецов: «Я готов возглавить сборную России однажды, но дадут ли? Многие не хотят нас видеть»
1219 января, 19:08
Ливийский «Аль-Ахли» Триполи предложил 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу. Медийный клуб не продал хавбека
17 января, 13:13
Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»
211 января, 19:31
Рекомендуем