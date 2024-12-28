«Бой против Бигги! Но понимаю вероятность создания фрик-шоу из этого». Сантьяго Федос о потенциальном сопернике на турнире ММА среди медиафутболистов

Сантьяго Федос рассказал, с кем бы мог подраться на ММА турнире Fight Nights.

«Это классная штука [о турнире Fight Nights среди медиафутболистов]. Я долго думал о том, чтобы сделать бой с Гошей [нападающий «ЧП»], но понимал, что это будет неинтересно для публики.

Бой против Бигги – другой разговор! Однако я даже не пытался инициировать, потому что понимал вероятность создания из этого боя фрик-шоу. При этом у меня нет никакой агрессии к Адаму – мы классно общались на съемках и после финала Кубка Лиги в Санкт-Петербурге.

Почему Гоша? Показал бы ему настоящую агрессию, потому что слишком много себе позволяет говорить этот прекрасный человек!» – сказал голкипер «Чисто Питер ».

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Все поединки пройдут в рамках турнира, организованного Fight Nights . В главном бою встретятся лидер «Народной Команды » Иван Стронг и экс-форвард «Родины Медиа » и Lit Energy Хантер.

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