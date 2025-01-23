Григорян дал задание малийцу Бальде заговорить на русском: «Иначе не будешь играть». Хавбек «СиндЕката» выучил стих «Я узнал, что у меня есть огромная семья»

Малийский футболист Гауссу Бальде рассказал стихотворение на русском языке.

Полузащитник выступает за медиафутбольную команду «СиндЕкат» из Екатеринбурга.

Главный тренер Александр Григорян недавно поставил игроку условие, что он должен разговаривать на русском языке.

«Ровно месяц тебе – ты должен со мной хоть как-то заговорить. Не заговоришь – играть не будешь.

На послезавтра он должен выучить один из моих любимых стишков «Я узнал, что у меня есть огромная семья», – заявил Григорян.

Спустя время «СиндЕкат » выложил у себя в соцсетях видео, в котором Бальде на русском рассказывает стихотворение «Родное».