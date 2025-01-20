«СиндЕкат» – участник МФЛ-6
«СиндЕкат» примет участие в 6-м сезоне Медиалиги.
«СиндЕкат» стал участником шестого сезона Winline Медиалиги.
Недавно клуб объявил о назначении Александра Григоряна главным тренером.
В 6-м сезоне Winline Медиалиги примет участие 20 команд: 14 команд Winline Кубка Лиги, победитель Кубка Надежды «Тандем», «Рома» и «Матч ТВ». «СиндЕкат» стал восемнадцатым.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
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