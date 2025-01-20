«СиндЕкат» – участник МФЛ-6

«СиндЕкат» примет участие в 6-м сезоне Медиалиги.

«СиндЕкат» стал участником шестого сезона Winline Медиалиги .

Недавно клуб объявил о назначении Александра Григоряна главным тренером.

В 6-м сезоне Winline Медиалиги примет участие 20 команд: 14 команд Winline Кубка Лиги, победитель Кубка Надежды «Тандем», «Рома» и «Матч ТВ». «СиндЕкат » стал восемнадцатым.