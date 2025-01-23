Фанки об Unwanted Boys: «Удивлен. Сильные пацаны»

Фанки оценил уровень Unwanted Boys.

«Честно, я даже удивлен. Знал, что они неплохие, но думал, что у нас все равно будет преимущество гораздо больше. По первому тайму они даже поинтереснее смотрелись, у них было больше моментов.

Сильные пацаны, 22-й и 9-й номера. «Девятого» увидел, когда включил рандомный матч Кингс ЧМ. Сразу написал в чат, что тип жесткий, его надо подписывать. Не знаю, есть ли такая возможность. Предполагаю, что маловероятно. Прикольная команда», – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Во 2-м туре Медиалиги в Казахстане «Амкал» обыграл Unwanted Boys (3:1) и гарантировал себе выход в плей-офф. Команда из Узбекистана завершила свое выступление на турнире.

Unwanted Boys принимали участие в Кингс ЧМ, где в четвертьфинале уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.

Недавно Николай Осипов допустил участие Unwanted Boys в МФЛ-6.

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