Фанки об Unwanted Boys: «Удивлен. Сильные пацаны»
«Честно, я даже удивлен. Знал, что они неплохие, но думал, что у нас все равно будет преимущество гораздо больше. По первому тайму они даже поинтереснее смотрелись, у них было больше моментов.
Сильные пацаны, 22-й и 9-й номера. «Девятого» увидел, когда включил рандомный матч Кингс ЧМ. Сразу написал в чат, что тип жесткий, его надо подписывать. Не знаю, есть ли такая возможность. Предполагаю, что маловероятно. Прикольная команда», – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
Во 2-м туре Медиалиги в Казахстане «Амкал» обыграл Unwanted Boys (3:1) и гарантировал себе выход в плей-офф. Команда из Узбекистана завершила свое выступление на турнире.
Unwanted Boys принимали участие в Кингс ЧМ, где в четвертьфинале уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.
Недавно Николай Осипов допустил участие Unwanted Boys в МФЛ-6.
Узбекский 2Drots – на ЧМ от Пике. Просмотры выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий