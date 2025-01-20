Медиакоманда из Узбекистана Unwanted Boys может стать новым участником Медиалиги

Unwanted Boys могут стать участниками МФЛ-6.

Николай Осипов допустил участие Unwanted Boys в МФЛ-6.

Все упирается в финансы. Основатель Unwanted Boys Ислом Абдужабборов рассказал, что у игроков нет зарплат, а у команда не работает с букмекерами и имеет ограниченный бюджет.

У команды из Узбекистана 1,39 млн подписчиков на ютуб. А по средним просмотрам за 2024-й канал даже опережает команду Германа.

Unwanted Boys принимали участие в Кингс ЧМ, где в четвертьфинале уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.

Узбекский 2Drots – на ЧМ от Пике. Просмотры выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду