Герман об Unwanted Boys: «Ребята не просто так одна из самых сильных команд в Узбекистане»

Герман оценил уровень Unwanted Boys.

«Ребята сильные, молодцы. Хорошая боевая команда. То, что и ожидали, то и получили.

Ребята не просто так одна из самых сильных команд у себя в Узбекистане. Будем следить за их успехами дальше», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Во 2-м туре Медиалиги в Казахстане «Амкал» обыграл Unwanted Boys (3:1) и гарантировал себе выход в плей-офф. Команда из Узбекистана завершила свое выступление на турнире.

Unwanted Boys принимали участие в Кингс ЧМ, где в четвертьфинале уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.

Недавно Николай Осипов допустил участие Unwanted Boys в МФЛ-6.

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