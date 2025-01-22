Герман об Unwanted Boys: «Ребята не просто так одна из самых сильных команд в Узбекистане»
Герман оценил уровень Unwanted Boys.
«Ребята сильные, молодцы. Хорошая боевая команда. То, что и ожидали, то и получили.
Ребята не просто так одна из самых сильных команд у себя в Узбекистане. Будем следить за их успехами дальше», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
Во 2-м туре Медиалиги в Казахстане «Амкал» обыграл Unwanted Boys (3:1) и гарантировал себе выход в плей-офф. Команда из Узбекистана завершила свое выступление на турнире.
Unwanted Boys принимали участие в Кингс ЧМ, где в четвертьфинале уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.
Недавно Николай Осипов допустил участие Unwanted Boys в МФЛ-6.
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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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