0

Герман об Unwanted Boys: «Ребята не просто так одна из самых сильных команд в Узбекистане»

Герман оценил уровень Unwanted Boys.

«Ребята сильные, молодцы. Хорошая боевая команда. То, что и ожидали, то и получили.

Ребята не просто так одна из самых сильных команд у себя в Узбекистане. Будем следить за их успехами дальше», – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Во 2-м туре Медиалиги в Казахстане «Амкал» обыграл Unwanted Boys (3:1) и гарантировал себе выход в плей-офф. Команда из Узбекистана завершила свое выступление на турнире. 

Unwanted Boys принимали участие в Кингс ЧМ, где в четвертьфинале уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.

Недавно Николай Осипов допустил участие Unwanted Boys в МФЛ-6.

Узбекский 2Drots – на ЧМ от Пике. Просмотры выше «Амкала», поднялись на двойниках Месси и Роналду

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoГерман Эль Класико
logoWinline Медиалига
logoАмкал
Кингс Лига
Медиалига Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
России не было на ЧМ Пике – почему?
1713 января, 19:45
Арбитр Алиби не будет работать на матчах казахстанской медиалиги. Из-за его решения 2Drots ушли с поля в финале прошлого турнира
15 января, 09:36
Рекомендуем
Главные новости
Гриня: «Если мы хотим становиться чемпионами в любом турнире, нам нужно сопротивляться»
сегодня, 18:25
«Амкал» обыграл Unwanted Boys, «Броуки» вничью сыграли против «Впорядке». Результаты 2-го тура казахстанской медиалиги
сегодня, 17:22
«Впорядке» братьев Крапивниковых сыграли вничью с «Броуками» во 2-м туре казахстанской медиалиги
сегодня, 17:15
«Если «Амкал» попадет в Кингс Лигу, им будет трудновато». Вратарь Unwanted Boys об уровне команд
сегодня, 13:29
Защитник 2Drots Француз сломал мизинец. Вероятно, игрок пропустит Суперкубок в Абу-Даби 
сегодня, 12:22
«Амкал» вышел в плей-офф казахстанской Медиалиги, обыграв Unwanted Boys
сегодня, 10:07
Защитник 2Drots Логинов: «Подростком считал, что у Санья самая красивая жена среди футболистов»
2вчера, 19:03
Арчи – игрок Lit Energy
вчера, 17:05
«Очень много мата – это затмевает футбол. Хотя это и привлекает детей – под одеялом могут посмотреть, кто кого обматерил». Кержаков о Медиалиге
6вчера, 15:39
Бой Колонтаевского и Чумы не состоится. Игроки не договорились о правилах поединка
1вчера, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Тут много всего, от чего я отвык, пока играл в Узбекистане. Хотя в «Локомотиве» тоже постоянно были съемки и интервью. Мне пока нравится». Виталий Денисов о медиафутболе
2сегодня, 19:04
«Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили». Виталий Денисов о знакомстве с Бастой
3сегодня, 16:28
«Можно было сделать проще: разыграть порно сцену на стадионе, и плюс 20 тысяч подписчиков». Гурцкая о просмотре игрока «Амкала» в «Пари НН»
1120 января, 18:34
Экс-защитник «Локомотива» Денисов – игрок СКА Басты
520 января, 17:02
Гоцук о матче сборной с Медиалигой: «Игроки национальной команды будут не в восторге. Это шоу-игра, а не на спортивный результат»
20 января, 12:51
Дмитрий Кузнецов: «Я готов возглавить сборную России однажды, но дадут ли? Многие не хотят нас видеть»
1219 января, 19:08
Ливийский «Аль-Ахли» Триполи предложил 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу. Медийный клуб не продал хавбека
17 января, 13:13
Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»
211 января, 19:31
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря 2024, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря 2024, 18:01
Рекомендуем