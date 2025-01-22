«Если «Амкал» попадет в Кингс Лигу, им будет трудновато». Вратарь Unwanted Boys об уровне команд

Вратарь Unwanted Boys сравнил уровень «Амкала» и команд Кингс Лиги.

– Как вам уровень «Амкала» по сравнению с командами Кингс Лиги?

– Кингс Лига – это другой формат. Скорее всего, даже «Амкалу », если он попадет в тот формат, будет первые матчи трудновато, как было нам.

Достойный соперник, ничего особого, играть можно. Где-то не подфартило, чего-то не хватило, но выигрывать можно.

– Ходят слухи, что вы хотите заявиться в российскую Медиалигу. Как думаете, как себя покажете на фоне таких команд как «Амкал», 2Drots или «БроукБойз»?

– Если судить по МФЛ, «Амкал» стал чемпионом. Мы достойно сейчас отыгрались с ними. Со всеми командами можно играть, – рассказал голкипер Unwanted Boys в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Во 2-м туре Медиалиги в Казахстане «Амкал» обыграл Unwanted Boys (3:1) и гарантировал себе выход в плей-офф. Команда из Узбекистана завершила свое выступление на турнире.

Напомним, что Unwanted Boys участвовали в Кингс ЧМ, где в 1/4 финала уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.