«Если «Амкал» попадет в Кингс Лигу, им будет трудновато». Вратарь Unwanted Boys об уровне команд
– Как вам уровень «Амкала» по сравнению с командами Кингс Лиги?
– Кингс Лига – это другой формат. Скорее всего, даже «Амкалу», если он попадет в тот формат, будет первые матчи трудновато, как было нам.
Достойный соперник, ничего особого, играть можно. Где-то не подфартило, чего-то не хватило, но выигрывать можно.
– Ходят слухи, что вы хотите заявиться в российскую Медиалигу. Как думаете, как себя покажете на фоне таких команд как «Амкал», 2Drots или «БроукБойз»?
– Если судить по МФЛ, «Амкал» стал чемпионом. Мы достойно сейчас отыгрались с ними. Со всеми командами можно играть, – рассказал голкипер Unwanted Boys в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
Во 2-м туре Медиалиги в Казахстане «Амкал» обыграл Unwanted Boys (3:1) и гарантировал себе выход в плей-офф. Команда из Узбекистана завершила свое выступление на турнире.
Напомним, что Unwanted Boys участвовали в Кингс ЧМ, где в 1/4 финала уступили сборной Колумбии, занявшей второе место.
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