Защитник 2Drots Француз сломал мизинец. Вероятно, игрок пропустит Суперкубок в Абу-Даби
Француз сломал мизинец на тренировке.
Сергей Евтушенко сломал мизинец левой руки на тренировке.
Защитник 2Drots написал, что, наверное, пропустит турнир в Абу-Даби.
Winline Суперкубок МФЛ стартует 31 января.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Француза
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