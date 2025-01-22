«Амкал» вышел в плей-офф казахстанской Медиалиги, обыграв Unwanted Boys
«Амкал» обыграл Unwanted Boys во 2-м туре МФЛ в Казахстане.
Медиалига Казахстан, 2-й тур
22 января, среда
«Амкал» (Россия) – Unwanted Boys (Узбекистан) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Имай (28’), 2:0 – Папикян (49’), 3:0 – Левшук (59’ П), 3:1 – Xush (80’)
Матч проходил в Астане на «Астана Арене».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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