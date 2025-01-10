Воспитанник «Локо» Кипиани – игрок 2Drots

Николай Кипиани присоединился к 2Drots.

Медиафутбольный клуб объявил о подписании 27-летнего полузащитника.

На счету воспитанника «Локомотива » 17 матчей в РПЛ за «Ротор » и «Рубин ». Есть опыт выступления в чемпионате Кипра за «Этникос » и «Омонию».

Последним клубом хавбека был «Телави ». В составе грузинской команды Кипиани провел 10 матчей и отметился 1 голом.

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