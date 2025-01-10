Воспитанник «Локо» Кипиани – игрок 2Drots
Николай Кипиани присоединился к 2Drots.
Медиафутбольный клуб объявил о подписании 27-летнего полузащитника.
На счету воспитанника «Локомотива» 17 матчей в РПЛ за «Ротор» и «Рубин». Есть опыт выступления в чемпионате Кипра за «Этникос» и «Омонию».
Последним клубом хавбека был «Телави». В составе грузинской команды Кипиани провел 10 матчей и отметился 1 голом.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем