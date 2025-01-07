Крап сыграет за «Впорядке» в казахстанской медиалиге
Крап сыграет за казахстанский «Впорядке» на 1XBET Media Football League.
«Впорядке» объявил, что хавбек «Родины Медиа» сыграет за них в казахстанской медиалиге.
Напомним, «Впорядке» попал в группу B к «Броуками», Top Team и Jaidarman.
Турнир пройдет с 18 по 31 января на «Астана Арене».
Ранее Крап подписал контракт с «Родиной Медиа» до конца 2025 года. «РМ» с 31 января начнет выступление в Winline Суперкубке Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Впорядке»
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