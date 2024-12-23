Алдонин о развитии футбола в регионах: «Тяжелое время сейчас. В распределении финансов спорт не главенствует, но это тоже важная составляющая в образовании здорового общества»

Евгений Алдонин высказался о развитии футбола в регионах, где нет профессионального клуба.

«Детей-то всегда можно развивать, они и без первой команды развиваются. Личный пример могу сказать. Понятно, что когда вертикаль есть, то проще. Но здесь вопрос в принципе непростой, учитывая то, насколько тяжелое время сейчас. В распределении финансов спорт не главенствует.

Тем не менее это тоже важная составляющая в образовании здорового общества и населения», – сказал бывший полузащитник сборной России.