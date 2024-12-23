Алдонин о развитии футбола в регионах: «Тяжелое время сейчас. В распределении финансов спорт не главенствует, но это тоже важная составляющая в образовании здорового общества»
Евгений Алдонин высказался о развитии футбола в регионах, где нет профессионального клуба.
«Детей-то всегда можно развивать, они и без первой команды развиваются. Личный пример могу сказать. Понятно, что когда вертикаль есть, то проще. Но здесь вопрос в принципе непростой, учитывая то, насколько тяжелое время сейчас. В распределении финансов спорт не главенствует.
Тем не менее это тоже важная составляющая в образовании здорового общества и населения», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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