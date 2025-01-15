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Сибскана о словах Манны про бой: «Мистер 0+0 по «гол+пас» перестал выделяться на поле. Почему так?»

Сибскана прокомментировал слова Манны о потенциальном поединке.

Манна заявил о готовности подраться с Андреем Сибсканой: «Три ляма за бой с Сибычем или 300к премок за победу в Медиалиге? Три ляма за бой с Сибычем! Даже лям дайте, в феврале уже хочу. Слился ли Сибыч? Я не понимаю его вкидов. Настолько меня бесит, что уже хочу утвердить. Я сказал, что мне интересно, давайте решать. Я не думаю, что он вообще хоть с кем-то пойдет на ринг. Побил бы я его? С кайфом!» – сказал он на подкасте «ЧП ДВИЖ».

Сибскана: «Год назад писал этот пост [о телеграм-каналах в медиафутболе], с тех пор ничего не изменилось в каналах безликих профиков. Как пример приводил Манну. Вот у него как раз таки произошли изменения: он перестал выделяться на поле на общем фоне футболистов, мистер 0+0 по системе «гол+пас». А еще у него стало не 40к подписчиков, а меньше. Почему так?» – написал он в телеграм-канале.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Организатором является промоушен Fight Nights. Формат боев: пять раундов по две минуты. 

Известны шесть пар предстоящего турнира:

Хантер – Стронг 

Эль Матадор – Мушвиг 

Ренат Васиченко – Владимир Воробьев

Шиша – Сослан Дзалаев

Руслан Колонтаевский – Артур Сохиев

Данила Кравченко – Константин Морозов

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Сибсканы
logo2Drots
logoFight Nights
logo«Манна» Станислав Манаев
logoАндрей Сибскана
logoАмкал
logoWinline Медиалига
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