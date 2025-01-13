40 153 зрителя присутствовало на финале Кингс чемпионата мира по медиафутболу на «Альянц Стэдиуме». Домашняя арена «Ювентуса» всего вмещает 41 тысячу болельщиков
На финал Кингс ЧМ пришло 40 153 зрителя.
Финал Кингс чемпионата мира собрал 40 153 болельщиков.
Вчера сборная Бразилия (сборная Кака) в финале Кингс ЧМ обыграла Колумбию (сборная Хамеса Родригеса) (6:2) и стала чемпионом.
Кингс ЧМ проходил в Италии на домашней арене «Ювентуса» «Альянц Стэдиум», вмещающей 41 тысячу зрителей.
В турнире принимало участие 16 команд.
Президентами участвующих команд являлись известные спортсмены и блогеры. В частности, в руководящий состав сборной Аргентины входит Серхио Агуэро, Колумбии – Хамес Родригес, Кореи – Пак Чжи Сун, Испании – Икер Касильяс, Германии – Марио Гетце.
40 тысяч на стадионе «Юве», Пирло не забил Касильясу – мощный финал ЧМ Пике
Медиафутбол везде. Пике проводит ЧМ, играют на стадионах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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