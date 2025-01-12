Экс-игрок 2Drots Ярош: «Родная мама хочет отправить меня на СВО и изжить из квартиры. Хуже быть не может»
«Угар лютый хотите ? Я не знаю ##### это тут пишу, но это был бы не я.
Как бы это ###### как ни звучало, я раз пятый пытаюсь написать и все стираю, доходя до малого текста. Не знаю, как написать и рассказать, наверное, таким не делятся, но это жесткий генстерс мазафака.
Моя родная мама хочет меня отравить на СВО и изжить из моей квартиры. На этом, наверное, все в этом тг-канале, хуже быть и не может, звоня и давая мои данные, где я и что делаю.
Желаю вам семейного благополучия, которого я не получил за 27 лет своей жизни.
Мне страшно, правда страшно, давно это чувство не испытывал. Съел успокоительные, но на трясучке ########», – написал экс-футболист 2Drots.
В Winline Медиалиге полузащитник также выступал за «Сахалинец» и Lotus. Сейчас он без команды.
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