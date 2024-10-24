Ярош покинул Lotus
Александр Ярош больше не игрок Lotus.
«Free agent. Буду рассматривать предложения.
Сразу скажу, это не мой уход, попал под чистку Маратыча [Сослан Гатагов], но это его работа.
Большая обойма попала под чистку, пацаны сами скажут, есть даже игроки с основы», – написал экс-хавбек Lotus.
Ярош присоединился к Lotus перед пятым сезоном Winline Медиалиги. Хавбек сыграл в 6 матчах и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за «Сахалинец» и 2Drots.
После 5-го тура Winline Кубка Медиалиги Lotus возглавил Сослан Гатагов, который объявил, что в команде будет чистка состава.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Яроша
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