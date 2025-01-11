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«Эстонские полицаи всегда недолюбливали русских. Видят русские номера: докапываются, шмонают». Российский футболист Кабаев о русофобии

Евгений Кабаев рассказал о случаях русофобии в Эстонии.

Российский нападающий большую часть карьеры в период с 2009 по 2019 год провел в клубах высшей лиги Эстонии.

– Ты сталкивался с русофобией? 

– Скажу честно, что было такое. Полицаи все, конечно, к русским не очень. Ну, это мягко сказать. 

– Почему ты так их назвал? 

– Потому что это полицаи эстонские. Как их еще назвать? Они на самом деле всегда недолюбливали русских. Я это на себе ощущал. Там постоянно стоишь часами на этой гребаной границе, чтобы ее проехать. Видят русские номера: постоянно докапываются, обыскивают, шмонают машину. Видят эстонцев – зеленый свет.

– А в бытовом плане? В магазинах?

– Нет-нет. В этом вообще проблем не было. 

– Какие зарплаты в Эстонии?

– Средняя зарплата футболиста в Эстонии от 1 до 2 тысяч евро, топового футболиста – от 3 до 5 тысяч. В 2010, 2011 годах у меня была зарплата 3,5 тысяч евро. Это была моя самая высокая зарплата, – рассказал нападающий «Чисто Питер».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: СБГ ШОУ
logoЧисто Питер
logoЕвгений Кабаев
logoWinline Медиалига
logoКалев Силламяэ
logoвысшая лига Эстония
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