«Эстонские полицаи всегда недолюбливали русских. Видят русские номера: докапываются, шмонают». Российский футболист Кабаев о русофобии
Российский нападающий большую часть карьеры в период с 2009 по 2019 год провел в клубах высшей лиги Эстонии.
– Ты сталкивался с русофобией?
– Скажу честно, что было такое. Полицаи все, конечно, к русским не очень. Ну, это мягко сказать.
– Почему ты так их назвал?
– Потому что это полицаи эстонские. Как их еще назвать? Они на самом деле всегда недолюбливали русских. Я это на себе ощущал. Там постоянно стоишь часами на этой гребаной границе, чтобы ее проехать. Видят русские номера: постоянно докапываются, обыскивают, шмонают машину. Видят эстонцев – зеленый свет.
– А в бытовом плане? В магазинах?
– Нет-нет. В этом вообще проблем не было.
– Какие зарплаты в Эстонии?
– Средняя зарплата футболиста в Эстонии от 1 до 2 тысяч евро, топового футболиста – от 3 до 5 тысяч. В 2010, 2011 годах у меня была зарплата 3,5 тысяч евро. Это была моя самая высокая зарплата, – рассказал нападающий «Чисто Питер».
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