В новом Кубке Медиалиги появится формат double elimination и групповой этап с участием грандов

Президент Winline МФЛ Николай Осипов рассказал о форматах турниров в 2025-м.

«У нас теперь всегда будет полноценный сезон «весна-лето», а также полноценный турнир – Кубок Лиги , где будет присутствовать кубковая система», – заявил Осипов .

• В формате сезона Медиалиги изменений не ожидается: 20 команд, которые будут разбиты на четыре группы.

• В Кубке Лиги опробуют формат Фонбет Кубка России. Восемь топ-клубов сыграют на групповом этапе. Остальные команды (включая возможных новичков) – на вылет, но с шансом вернуться через double elimination.