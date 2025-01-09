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В новом Кубке Медиалиги появится формат double elimination и групповой этап с участием грандов

Президент Winline МФЛ Николай Осипов рассказал о форматах турниров в 2025-м.

«У нас теперь всегда будет полноценный сезон «весна-лето», а также полноценный турнир – Кубок Лиги, где будет присутствовать кубковая система», – заявил Осипов.

• В формате сезона Медиалиги изменений не ожидается: 20 команд, которые будут разбиты на четыре группы.

• В Кубке Лиги опробуют формат Фонбет Кубка России. Восемь топ-клубов сыграют на групповом этапе. Остальные команды (включая возможных новичков) – на вылет, но с шансом вернуться через double elimination.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Советский спорт»
logoНиколай Осипов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
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