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  • «У обеих команд есть слово «Россия» и флаг, выйдут под наш гимн. Я раздел России не то что не представляю, а сделаю все, чтобы этого не произошло». Осипов о матче сборной с Медиалигой
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«У обеих команд есть слово «Россия» и флаг, выйдут под наш гимн. Я раздел России не то что не представляю, а сделаю все, чтобы этого не произошло». Осипов о матче сборной с Медиалигой

Николай Осипов надеется, что сборные России и Медиалиги сыграют в 2025 году.

– Упоминание Медиалиги в контексте сборной России в 2024 году превысило все возможные ожидания. К обсуждению подключились даже далекие от медиафутбола люди. На каждой пресс-конференции у Валерия Карпина спрашивали о матче со сборной Медиалиги. Возможна ли в итоге эта игра?

– Мне кажется, это можно назвать нашей победой в 2024 году. Но самой настоящей победой будет 2025 год, в котором, я не перестаю в это верить, матч сможет осуществиться. Главное – сделать со стороны Медиалиги все правильно, чтобы спортивная мотивация и у Валерия Георгиевича, и у сборной была. И, естественно, чтобы интерес у болельщиков сохранился и даже приумножился, потому что я убежден, что матч подобных сборных между собой может позволить нам собрать стадион, который со времен чемпионата мира не видел солд-ауты. Я говорю сейчас о больших аренах, не только о тех, которые мы сами как Медиалига собираем.

Я слушаю скептиков, в их числе игроков сборной и ребят, которые когда-то в ней выступали, о том, что это нестатусно, глупо и неправильно. Мне кажется, они забывают одну важную вещь: у обеих команд есть слово «Россия» и наш флаг. Обе команды будут выходить на поле под наш гимн. Если кто-то сегодня считает, что Россию можно делить на официальную и медийную, завтра, может быть, еще появится какая-нибудь формулировка, которая будет пробовать из их уст разделять страну на части. Я раздел России не то что никаким образом не представляю, а буду делать все, чтобы этого не произошло.

Если любой, кто имеет отношение к нашей стране, говорит о том, что какая-то Россия чего-то достойна, а какая-то нет, это в первую очередь заставляет нормального человека воспринимать такого оратора как одного из приличных городских сумасшедших. Здесь можно обсуждать только спортивную составляющую. Я с Валерием Георгиевичем согласен, что надо готовить команду к международным матчам, которые в любом случае рано или поздно будут, давать ребятам возможность сыграться, практиковаться, почувствовать себя частью команды, в которой они мечтали играть на уровне других сборных.

Вот единственный аргумент, который я сейчас воспринимаю всерьез. Все остальное, мне кажется, вообще страшные слова, произносить которые, особенно в данный период времени, никто не имеет права. Мы будем стараться сделать так, чтобы этот матч был возможен, и приложим к этому все усилия, – сказал президент Winline МФЛ.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Медиафутбол уже во всем мире. Пике проводит ЧМ, играют на аренах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Советский спорт»
logoВалерий Карпин
logoНиколай Осипов
товарищеские матчи (прочее)
Сборная Медиалиги
logoСборная России по футболу
logoWinline Медиалига
товарищеские матчи (сборные)
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