«Амкал» пригласил экс-нападающего Lit Energy Хантера на просмотр
Хантера пригласили на просмотр в «Амкал» .
«Мы сделали предложение одному нападающему из проффутбола. Я знаю, что у него есть еще предложения от медийных команд и проффутбола.
Есть еще 3 нападающих, которым мы предложили прийти на просмотр. Один из них – из Медиалиги – это Хантер. Это про него я говорил, что если все срастется, то в «Амкале» может появиться человек, у которого голов больше, чем у Дамира.
Не знаю, срастется или нет, но договорились, что придет в январе. Посмотрим на него. В целом, по формату игры он будто может что-то показать – он забивает, у него много голов», – сказал президент «Амкала».
Андрей Титов в Winline Кубке Лиги выступал за Lit Energy. До этого в составе «Родины Медиа» становился чемпионом МФЛ-3.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Стрим Германа
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