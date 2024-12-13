«Амкал» пригласил экс-нападающего Lit Energy Хантера на просмотр 

Хантера пригласили на просмотр в «Амкал» .

«Мы сделали предложение одному нападающему из проффутбола. Я знаю, что у него есть еще предложения от медийных команд и проффутбола.

Есть еще 3 нападающих, которым мы предложили прийти на просмотр. Один из них – из Медиалиги – это Хантер. Это про него я говорил, что если все срастется, то в «Амкале » может появиться человек, у которого голов больше, чем у Дамира.

Не знаю, срастется или нет, но договорились, что придет в январе. Посмотрим на него. В целом, по формату игры он будто может что-то показать – он забивает, у него много голов», – сказал президент «Амкала».

Андрей Титов в Winline Кубке Лиги выступал за Lit Energy . До этого в составе «Родины Медиа» становился чемпионом МФЛ-3.

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