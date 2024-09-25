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  • «Дюков, Митрофанов, Алаев гораздо умнее и дальновиднее Лунева. Точно не Андрею называть их сумасшедшими». Осипов о критике медиафутбола
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«Дюков, Митрофанов, Алаев гораздо умнее и дальновиднее Лунева. Точно не Андрею называть их сумасшедшими». Осипов о критике медиафутбола

Николай Осипов ответил на слова Андрея Лунева о клубах Медиалиги в Кубке России.

«Дело в том, что люди, которые принимали решение о добавлении команд из медиафутбола в Кубок России, уж точно не из уст господина Лунева должны быть названы сумасшедшими. Потому что руководство РФС в лице Александра Валерьевича Дюкова, Максима Львовича Митрофанова, Александра Александровича Алаева – люди точно поумнее, а я думаю, гораздо более умные и куда более дальновидные, чем господин Лунев.

И уж от кого, а от него в свой адрес они не заслуживают таких слов», – сказал президент Winline Медиалиги.

Недавно Андрей Лунев выступил против участия медиафутбольных клубов в Фонбет Кубке России, назвав это «бредом сумасшедшего».

«Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России в четверг в 19:30 (мск).  

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoАлександр Дюков
logoАндрей Лунев
logoАлександр Алаев
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
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