«Дюков, Митрофанов, Алаев гораздо умнее и дальновиднее Лунева. Точно не Андрею называть их сумасшедшими». Осипов о критике медиафутбола
Николай Осипов ответил на слова Андрея Лунева о клубах Медиалиги в Кубке России.
«Дело в том, что люди, которые принимали решение о добавлении команд из медиафутбола в Кубок России, уж точно не из уст господина Лунева должны быть названы сумасшедшими. Потому что руководство РФС в лице Александра Валерьевича Дюкова, Максима Львовича Митрофанова, Александра Александровича Алаева – люди точно поумнее, а я думаю, гораздо более умные и куда более дальновидные, чем господин Лунев.
И уж от кого, а от него в свой адрес они не заслуживают таких слов», – сказал президент Winline Медиалиги.
Недавно Андрей Лунев выступил против участия медиафутбольных клубов в Фонбет Кубке России, назвав это «бредом сумасшедшего».
«Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России в четверг в 19:30 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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