«Посмотрим!» Тошич не исключил, что возобновит карьеру в Медиалиге
Зоран Тошич не исключил, что сыграет в Winline Медиалиге.
Сегодня глава МФЛ Николай Осипов сообщил, что один из клубов лиги «железобетонно» подпишет бывшего игрока «Манчестер Юнайтед». Его имя пока держится в секрете.
«Приеду ли я в Россию и подпишу ли контракт с клубом из Медиалиги? Посмотрим!» – улыбаясь сказал серб.
37-летний Тошич объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре этого года.
В «МЮ» он провел полтора сезона, однако практически не играл и в 2010 году перешел в московский ЦСКА.
С армейцами он трижды стал чемпионом России, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке России. Последним клубом в карьере хавбека была греческая «Ламия», которую он покинул по окончании прошлого сезона.
В составе сборной Сербии футболист провел 76 матчей, отметившись 11 забитыми голами.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
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