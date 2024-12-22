«Посмотрим!» Тошич не исключил, что возобновит карьеру в Медиалиге

Зоран Тошич не исключил, что сыграет в Winline Медиалиге.

Сегодня глава МФЛ Николай Осипов сообщил , что один из клубов лиги «железобетонно» подпишет бывшего игрока «Манчестер Юнайтед ». Его имя пока держится в секрете.

«Приеду ли я в Россию и подпишу ли контракт с клубом из Медиалиги ? Посмотрим!» – улыбаясь сказал серб.

37-летний Тошич объявил о завершении профессиональной карьеры в сентябре этого года.

В «МЮ» он провел полтора сезона, однако практически не играл и в 2010 году перешел в московский ЦСКА .

С армейцами он трижды стал чемпионом России, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке России. Последним клубом в карьере хавбека была греческая «Ламия», которую он покинул по окончании прошлого сезона.

В составе сборной Сербии футболист провел 76 матчей, отметившись 11 забитыми голами.