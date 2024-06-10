Глава Медиалиги Осипов: «Если бы Аршавин находился в Лондоне, то был бы не хуже многих капитанов команд Кингс ЧМ. Чем он уступает Чичарито, если брать международные достижения?»

Теги Андрей Аршавин Хавьер Эрнандес Winline Медиалига Николай Осипов Кингс Лига Медиафутбол

Николай Осипов высказался об Андрее Аршавине.

– Там [на Кингс ЧМ] очень много футбольных суперзвезд. Если бы, например, Аршавин был одним из президентов или главным лицом какой-нибудь, дало бы это буст?

– Безусловно бы дало. Но дело в том, что Андрей Сергеевич все равно больше узнаваем и любим здесь, который сконцентрировал свое внимание на российском футболе. Его знают и помнят за границей, но его сложно сравнить с людьми, проживающими там, мелькающими в местных новостных пабликах.

Конечно, если бы Аршавин находился, например, в Лондоне, где он свою великолепную карьеру реализовал, то он был бы не хуже многих капитанов тех команд, которые играют на Кингс ЧМ. Чем Аршавин хуже Чичарито, если брать формат международных достижений? – заявил президент Winline Медиалиги.

Больше 51 тысячи зрителей посетили финал четырех Кингс ЧМ. Турнир выиграла команда стримера Ибая Льяноса Porcinos FC

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4 комментария
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Ответ yurist Cherchesova
Чичарито - чемпион АПЛ, победитель клубного ЧМ Аршавин - покер Ливерпулю
Аршавин - чемпион России, обладатель кубка и Суперкубка УЕФА) 6ой в списке лучших футболистов мира 2008 года)
Чичарито - классный запасной
🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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