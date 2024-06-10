Глава Медиалиги Осипов: «Если бы Аршавин находился в Лондоне, то был бы не хуже многих капитанов команд Кингс ЧМ. Чем он уступает Чичарито, если брать международные достижения?»

Николай Осипов высказался об Андрее Аршавине.

– Там [на Кингс ЧМ] очень много футбольных суперзвезд. Если бы, например, Аршавин был одним из президентов или главным лицом какой-нибудь, дало бы это буст?

– Безусловно бы дало. Но дело в том, что Андрей Сергеевич все равно больше узнаваем и любим здесь, который сконцентрировал свое внимание на российском футболе. Его знают и помнят за границей, но его сложно сравнить с людьми, проживающими там, мелькающими в местных новостных пабликах.

Конечно, если бы Аршавин находился, например, в Лондоне, где он свою великолепную карьеру реализовал, то он был бы не хуже многих капитанов тех команд, которые играют на Кингс ЧМ. Чем Аршавин хуже Чичарито, если брать формат международных достижений? – заявил президент Winline Медиалиги.

Больше 51 тысячи зрителей посетили финал четырех Кингс ЧМ. Турнир выиграла команда стримера Ибая Льяноса Porcinos FC