Опоку – игрок Lotus

Опоку перешел в Lotus.

В МФЛ-5 Опоку выступал за СКА. В Winline Кубке Лиги полузащитник был без команды.

Вильям Опоку ранее играл за «На Спорте» и FC Bus, которыми руководил нынешний главный тренер Lotus Сослан Гатагов.

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