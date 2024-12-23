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Опоку – игрок Lotus

Опоку перешел в Lotus.

В МФЛ-5 Опоку выступал за СКА. В Winline Кубке Лиги полузащитник был без команды.

Вильям Опоку ранее играл за «На Спорте» и FC Bus, которыми руководил нынешний главный тренер Lotus Сослан Гатагов.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Сослана Гатагова
Вильям Опоку
logoСКА Ростов
logoLotus
трансферы
logoWinline Медиалига
logoСослан Гатагов
logoWinline Кубок Медиалиги
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