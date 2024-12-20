«Набрал 22 кг за 4 месяца. Рисковал ради крыльев KFC, шел через заборы, чтобы не попасть на камеру. Говорил на кассе, что курьер». Дамир о карантине

Дамир Трегулов рассказал, что поправился за пандемию на 22 килограмма.

«В пандемию не успел найти команду. Поехал в Беларусь, потому что там было открыто трансферное окно. «Шахтер» Солигорск тогда хорошо выступал в Лиге Чемпионов. У меня был действующий контракт с «Текстильщиком». Они сказали, что на меня рассчитывают. Начали закрывать границы, а я очень люблю Москву. Переживал, что надо будет остаться в Беларуси и уехал спокойно получать деньги, сидя дома с контрактом.

Я каждый день ел пиццу, играл в доту и жирел. Я набрал 22 кг за 4 месяца. Я рисковал ради баскет крыльев KFC, когда было запрещено выходить на улицу. У меня KFC – 900 м от дома. Мама готовила кушать. Я говорил: «Нет я хочу крылья KFC». Я шел туда через дворы и заборы, чтобы не попасть на камеру. Говорил на кассе, что я курьер, потому что обычным людям не продавали.

В «Текстильщике» я весил 77 кг, много занимался в зале. Мне там было безумно тяжело. Там я дружил только с Ваней Зириковым. Я тренировался и ходил в зал – больше не делал ничего. Я расстроился, потому что это не давало никакой отдачи.

Я всегда думал, что мне хватит пару дней побегать и с весом все станет нормально. А потом, когда понял, что вешу 99 кг, подумал: «Да ладно, с моим бэкграундом возьмут». Я везде говорил: «Я Вторую лигу выиграл, в ФНЛ поиграл». Съездил в Муром. Они смотрят на фотографию – там один человек, а в жизни другой.

В футбольном плане ноги все помнят, а тело даже не может круг пробежать – умираю», – сказал экс-хавбек «Торпедо» и игрок «Амкала ».