Дамир: «Мы с Пановым обнимаемся каждый день, по-дружески целуем друг друга в щечку, шутим, но только дело касается футбола, он забывает, что я существую»

Дамир Трегулов рассказал, что люди забывают, что он был футболистом.

Дамир : «У нас с Николаевичем прекрасные отношения – все, что не касается футбола. За футбольным полем мы обнимаемся каждый день, можем по-дружески поцеловать друг друга в щечку, шутим, ########### [подкалываем] друг друга, но как только дело касается футбола, он забывает о том, что я существую.

Недавно меня удивило – сейчас много форсился ролик на ютубе с моими голами за «Торпедо» – было 200 просмотров, а сейчас 15 тысяч. Самый залайканный комментарий: «Все это время он не ######## [обманывал]? Он реально играл в футбол?»

Сева : «Было смешно, когда в матче с DMedia Дамир забил, а реакция у людей была будто забил Азамат или Гена Миллер».

Дамир : «Честно, это было приятно, но и больно. Я вижу, что все убегают на седьмой гол: орет трибуна, подбегают пацаны, убегает Николаевич, все радуются. А с другой стороны, я думаю: «Я забил просто пенальти. Вы угараете? Выйдет мужик со двора и ударит мимо вратаря – это будет тоже гол».

В Инстаграм есть видео сумасшедшего гола с центра против дубля ЦСКА за «Торпедо», я обыграл шестерых или семерых. Я играл флангового полузащитника. У меня всегда было сильное качество – скорость. Я закончил с футболом из-за ковида».