«Амкал» раздал премиальные за победу в Кубке Лиги. Маврин получил 230 тысяч рублей, Панов – 220

«Амкал» раздал 4 миллиона премиальных за Winline Кубок Медиалиги .

Сумма премиальных за Кубок Лиги :

Виталий Панов – 220 тысяч

Василий Маврин – 230 тысяч

Максим Швагирев – 220 тысяч

Пича – 220 тысяч

Оле – 210 тысяч

Арсений Левшук – 200 тысяч

Ряба – 210 тысяч

Имай – 210 тысяч

Илья Скроботов – 200 тысяч

Степан Костюков – 190 тысяч

Евгений Маричев – 170 тысяч

Анатолий Катрич – 110 тысяч

Ефрем – 110 тысяч

Давид Агекян – 110 тысяч

Назар – 110 тысяч

Давид Папикян – 100 тысяч

Дамир Трегулов – 80 тысяч

Шера – 70 тысяч

Шурыга – 70 тысяч

Кузя – 70 тысяч

Сибскана – 65 тысяч

Антон Чужой – 50 тысяч

Тренер вратарей Павел Поликарпов – 180 тысяч

Тренер по физподготовке – 180 тысяч

Ушак – 40 тысяч

Эрик Товмасян – 20 тысяч

Президент «Амкала » Герман добавлял по 10 тысяч рублей за попадание в номинацию Media Football Awards и столько же за победу в ней.

Также клуб выделил деньги административному штабу, СММ, врачам и тд.