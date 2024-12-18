«Амкал» раздал премиальные за победу в Кубке Лиги. Маврин получил 230 тысяч рублей, Панов – 220
Сумма премиальных за Кубок Лиги:
Виталий Панов – 220 тысяч
Василий Маврин – 230 тысяч
Максим Швагирев – 220 тысяч
Пича – 220 тысяч
Оле – 210 тысяч
Арсений Левшук – 200 тысяч
Ряба – 210 тысяч
Имай – 210 тысяч
Илья Скроботов – 200 тысяч
Степан Костюков – 190 тысяч
Евгений Маричев – 170 тысяч
Анатолий Катрич – 110 тысяч
Ефрем – 110 тысяч
Давид Агекян – 110 тысяч
Назар – 110 тысяч
Давид Папикян – 100 тысяч
Дамир Трегулов – 80 тысяч
Шера – 70 тысяч
Шурыга – 70 тысяч
Кузя – 70 тысяч
Сибскана – 65 тысяч
Антон Чужой – 50 тысяч
Тренер вратарей Павел Поликарпов – 180 тысяч
Тренер по физподготовке – 180 тысяч
Ушак – 40 тысяч
Эрик Товмасян – 20 тысяч
Президент «Амкала» Герман добавлял по 10 тысяч рублей за попадание в номинацию Media Football Awards и столько же за победу в ней.
Также клуб выделил деньги административному штабу, СММ, врачам и тд.
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