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Эдамс не уверен, что останется в 2Drots: «На данный момент внутри меня прорабатываются плюсы и минусы»

Эдамс пока не переподписал контракт с 2Drots.

«На переговорах мы не озвучивали ни суммы, ни длительность [контракта], скорее мы просто переговорили о моем желании на тот момент и нужен ли я команде. Я никогда не требовал к себе внимания, только для пацанов, для команды.

Быть внутри команды, потому что я последний, кто остался с самого основания (именно футбольной команды), – это не должность и не то, за что я хочу получать свою без того не маленькую зарплату (я про футбольную зп) в клубе.

Не переподписал, потому что для себя хочу понять (сейчас пишу плюсы и минусы нахождения в команде). У меня ни на секунду не закрадывалась мысль о том, что вот Викторыч/Женек/Некит меня чехлят. Изжил ли я себя как футболист? Нет. Когда ты меньше играешь, ты просто не в игровом тонусе, это нормально.

Поэтому на переговорах я не знал, что я хочу. На данный момент внутри меня просто прорабатываются плюсы и минусы остаться в команде. В любой момент мы сначала пообщаемся с президентами, потом примем решение», – написал 2D.

2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов

Гудай и Скоропуп в ФК «10» за миллион рублей, Биря перешел в 2Drots. Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Эдамса
logoДмитрий Кузнецов
logoНекит 2Drots
logo2Drots
logoЭдамс
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoWinline Медиалига
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