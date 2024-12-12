«В 2Drots у меня была одна из самых низких зарплат. Я мог бы выбить условия, но отработал год без нытья». Скоропуп об уходе в ФК «10»
«Я очень уважаю Дмитрия Викторовича [Кузнецова], поэтому я первым сообщил ему об уходе. Он это принял своеобразно: «Все мне так говорили – и Кутуз, и Бала». Он считает, что все придумывают отмазки, вместо того, чтобы признаться, что ушли за деньгами.
В 2Drots у меня была одна из самых маленьких зарплат, если брать игроков основной обоймы. Я мог бы выбивать условия, но не было ни одного разговора на эту тему. У меня был контракт, и я полностью отработал год без нытья.
Если бы я гнался за деньгами, то не оказался бы в 2Drots, потому что у меня было предложение от «Титана» с огромной суммой. Деньги не главное. Я всю жизнь иду с фразой «Деньги догонят». Я могу упустить где-то сейчас, чтобы приобрести больше в перспективе.
Я шел в 2Drots за детской мечтой: сыграл в Кубке России, стадионы, болельщики. Сейчас я принял решение, что нужно взрослеть, идти дальше, бросать себе новые вызовы. И если брать мою зарплату в «Десятке», в 2Drots я бы точно мог получать больше», – сказал хавбек.
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