«В 2Drots у меня была одна из самых низких зарплат. Я мог бы выбить условия, но отработал год без нытья». Скоропуп об уходе в ФК «10»

Илья Скоропупов заявил, что ушел из 2Drots в ФК «10» не из-за денег.

«Я очень уважаю Дмитрия Викторовича [Кузнецова ], поэтому я первым сообщил ему об уходе. Он это принял своеобразно: «Все мне так говорили – и Кутуз , и Бала». Он считает, что все придумывают отмазки, вместо того, чтобы признаться, что ушли за деньгами.

В 2Drots у меня была одна из самых маленьких зарплат, если брать игроков основной обоймы. Я мог бы выбивать условия, но не было ни одного разговора на эту тему. У меня был контракт, и я полностью отработал год без нытья.

Если бы я гнался за деньгами, то не оказался бы в 2Drots, потому что у меня было предложение от «Титана» с огромной суммой. Деньги не главное. Я всю жизнь иду с фразой «Деньги догонят». Я могу упустить где-то сейчас, чтобы приобрести больше в перспективе.

Я шел в 2Drots за детской мечтой: сыграл в Кубке России, стадионы, болельщики. Сейчас я принял решение, что нужно взрослеть, идти дальше, бросать себе новые вызовы. И если брать мою зарплату в «Десятке », в 2Drots я бы точно мог получать больше», – сказал хавбек.

2Drots ➡️ «Десятка» – уже шесть трансферов