«Зенит» позовет Мостового на стажировку, думаю. Это супер в плане PR и лояльности». Егоров об отказе «Спартака» от приглашения Александра
Дмитрий Егоров недоволен отказом «Спартака» в стажировке Александра Мостового.
«Спартак» отказал Мостовому в стажировке, так пишут в СМИ. Теперь о последствиях.
1. Думаю, Мостового на стажировку тут же позовут «Зенит» и Семак. Это супер в плане PR и лояльности.
2. Комментарии Мостового по отношению к «Спартаку» будут еще жестче.
3. Классный инфоповод будет упущен «Спартаком». А ни на что, кроме классных инфоповодов, команда не претендует.
Мое мнение: ошибка. Мостового нужно интегрировать и использовать самим, а не отдавать его другим», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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