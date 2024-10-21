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«Зенит» позовет Мостового на стажировку, думаю. Это супер в плане PR и лояльности». Егоров об отказе «Спартака» от приглашения Александра

Дмитрий Егоров недоволен отказом «Спартака» в стажировке Александра Мостового.

«Спартак» отказал Мостовому в стажировке, так пишут в СМИ. Теперь о последствиях.

1. Думаю, Мостового на стажировку тут же позовут «Зенит» и Семак. Это супер в плане PR и лояльности.

2. Комментарии Мостового по отношению к «Спартаку» будут еще жестче.

3. Классный инфоповод будет упущен «Спартаком». А ни на что, кроме классных инфоповодов, команда не претендует.

Мое мнение: ошибка. Мостового нужно интегрировать и использовать самим, а не отдавать его другим», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
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