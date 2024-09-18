Егоров: «Жду, когда ВК выкупит права на трансляции ЛЧ. Запреты на скрины на Оkkо и Кинопоиске – анти все»
Дмитрий Егоров недоволен трансляциями Лиги чемпионов на Оkkо.
«Жду, когда ВК выкупит все права на трансляции ЛЧ и РПЛ, сделает свою редакцию и будет разрешать (ЛЧ нельзя) стримить, резать и выкладывать контент тем, кто любит с контентом работать.
Так популярность футбола в России вырастет в разы.
А с этими запретами даже на скрины на Оkkо и Кинопоиске – просто анти все», – написал журналист и президент «БроукБойз».
Вчера стартовала Лига чемпионов. Стриминговый сервис Okko приобрел эксклюзивные права на показ чемпионата в России. Во время трансляции многие зрители узнали, что в Оkkо нельзя сделать скрин экрана.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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