Новичок Fight Nights Мишин о том, как попал в команду: «Шама позвонил и сказал, что есть такой вариант. Я сразу согласился»
Дмитрий Мишин рассказал, что в Fight Nights его позвал главный тренер Шама.
«Когда «Десятка» подписывала Лыса, я уже понимал, что в команде слишком много народу. Вариант с Fight Nights появился сразу. Шама позвонил и сказал, что есть такой вариант. Я сразу согласился.
Я хочу играть. Хорошо, что в последнем сезоне был вариант с «Банкой» – там получилось провесит все матчи, очень кайфанул от игры. И сейчас хочу играть», – сказал защитник Fight Nights.
Winline Кубок Лиги Мишин провел в аренде в ФК «Банка». До этого защитник выступал за ФК «10».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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