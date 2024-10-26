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Сборной Нигерии присудили техническую победу после инцидента в ливийском аэропорту и бойкота матча. КАФ признала нарушения Ливией правил приема гостевых команд

Ливии дали техническое поражение в матче с Нигерией после инцидента в аэропорту.

Команды должны были встретиться в рамках отборочного турнира Кубка Африки 15 октября. Матч должен был пройти в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения матча. 

Там футболисты сборной Нигерии провели 16 часов без еды и напитков. Команда также пожаловалась на то, что принимающая сторона не предоставила ей транспорт. Позже сборная вернулась в Нигерию. От игры с Ливией она отказалась.

Как сообщает Reuters, команде Нигерии была присуждена техническая победа со счетом 3:0. Африканская конфедерация футбола (КАФ) признала нарушения со стороны Ливии правил соревнований, которые предписывают, что принимающая страна должна надлежащим образом организовать прием гостей, помочь им пройти пограничные формальности и предоставить автобус для их перевозки.

В результате инцидента Ливия также оштрафована на 50 000 долларов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Reuters
происшествия
logoСборная Нигерии по футболу
logoКубок Африки
logoсборная Ливии
Конфедерация африканского футбола
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