Крап о полуфинале против 2D: «Я хотел подбежать к Кузнецову и кинуть ему майку «Родины Медиа»
Крап рассказал, что хотел сделать во время матча против 2D.
– Если бы тебе разрешили играть в матче против 2Drots и ты бы забил гол, отпраздновал бы?
– Я бы не отпраздновал гол, но подбежал бы к Викторовичу и кинул майку «Родины Медиа» туда, где он сидел. У меня была заготовлена вторая майка. Но гол в ворота 2Drots я бы не праздновал, просто подбежал бы к трибуне и кинул майку, – сказал хавбек «РМ».
Крап перешел в «Родину Медиа» в середине Winline Кубка Лиги. До этого хавбек был в 2Drots с самого основания клуба, однако ушел из-за разногласий с главным тренером Дмитрием Кузнецовым.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Блата
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