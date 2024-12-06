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Крап о полуфинале против 2D: «Я хотел подбежать к Кузнецову и кинуть ему майку «Родины Медиа»

Крап рассказал, что хотел сделать во время матча против 2D.

– Если бы тебе разрешили играть в матче против 2Drots и ты бы забил гол, отпраздновал бы?

– Я бы не отпраздновал гол, но подбежал бы к Викторовичу и кинул майку «Родины Медиа» туда, где он сидел. У меня была заготовлена вторая майка. Но гол в ворота 2Drots я бы не праздновал, просто подбежал бы к трибуне и кинул майку, – сказал хавбек «РМ».

Крап перешел в «Родину Медиа» в середине Winline Кубка Лиги. До этого хавбек был в 2Drots с самого основания клуба, однако ушел из-за разногласий с главным тренером Дмитрием Кузнецовым

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Блата
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoРодина Медиа
logoДмитрий Кузнецов
logo«Крап» Даниил Крапивников
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