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Дьяков о Дзюбе в Медиалиге: «Ему будет не совсем интересно. Пока есть силы, надо играть в РПЛ»

Виталий Дьяков высказался о возможном появлении Артема Дзюбы в Winline Медиалиге.

– Недавно было много высказываний об интервью Артема Дзюбы. Вам не кажется, что РПЛ все больше становится похожей на Медиалигу? Все больше скандалов, все больше медиа, все больше цитат в СМИ?

– Круто же, когда можно говорить, высказывать что-то неординарное и это разлетается. Это гораздо интереснее, чем некие банальные интервью. Кому они будут интересны? На них никто не будет обращать внимание, сегодня оно выйдет – завтра о нем никто не вспомнит. А если там кто-то что-то ляпнул интересное, высказался нестандартно, не по-шаблонному, то это разлетается и долго обсуждается.

– Представляете Дзюбу в «БроукБойз»?

– Нет, думаю, Артему Медиалига неинтересна. Пока есть силы и мотивация, надо играть в РПЛ, а там, может, и тренерская деятельность или руководящий пост. Но в Медиалиге ему будет не совсем интересно, – сказал главный тренер «БроукБойз».

Артем Дзюба: «Я в Медиалигу – ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. «Амкал» на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории»

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Metaratings
logoWinline Медиалига
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoБроукБойз
logoВиталий Дьяков
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