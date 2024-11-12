Артем Дзюба высказался о Winline Медиалиге.

– Ты застал несколько эпох российского футбола. Сейчас уровень ниже, чем раньше?

– Думаю, да. Мы часто общаемся со многими ребятами: и с Валерой Климовым, и с Леонидом Викторовичем Слуцким.

И мне кажется, что раньше, когда я был молодой, были такие футболисты, которые могли и выпить, и чуть за весом не следить. Раздолбайчики такие. Но они были с характером. Выходили на поле мужики: ух, блин, убью, загрызу, это моя территория.

Сейчас все более профессионально: все на кубиках, в зале, велосипедики, лосины. Смотришь – хоть сразу на обложку. Но выходишь на поле, а пас через раз. Не такие они духовитые, если можно так сказать, воздушные все стали.

Мне кажется, даже в низших лигах футбол умирает, потому что многие ребята, к сожалению, выбирают легкий путь – идут в Медиалигу за большие деньги. А там один-два раза в неделю потренировался, чуть подустал, поменялся, чуть перекурил, кофе допил – и обратно на поле.

Чем берет Медиалига? Лепят камеры на всех, все снимают постоянно. И если мы хотим популяризацию, тоже должны быть более открыты. Хотя понимаю, что многие как камеру увидят, уже и не хотят ничего говорить.

– Но ты же говоришь, что не хочешь в Медиалигу.

– Не хочу. Но мы же говорим о том, что даже у врага можно чему-то научиться. Это же круто. Все к этому идут.

Сейчас во время игры берут интервью. Раньше ты мог себе представить подобное, например, при Семине? За такое сразу бы прилетело! А сейчас мы меняемся, к чему-то новому приходим, и это нормально, – заявил форвард «Акрона».

Артем Дзюба: «Я в Медиалигу – ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. «Амкал» на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории»

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