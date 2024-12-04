Джуси и Гамид покинули СКА

Егор Гусев и Алексей Гамидов покинули СКА.

Джуси присоединился к СКА перед МФЛ-5, когда команда только заявилась в Winline Медиалигу .

Гамид перешел в СКА из FC Bus на период Кубка Лиги.

Таблица трансферов медиафутбола