«Человек такого статуса и известности остается хорошим парнем – для меня это главное». Чепурин о Кушанашвили

Павел Чупурин высказался о победе Отара Кушанашвили в номинации Персона года.

Отар получил премию по версии Winline Media Football Awards . Медиадиректор «Родины Медиа» в 2024-м поборол рак кишечника.

«Я не знаю почему, но в последние несколько недель я проникся человеческими качествами Отара. Естественно, я следил за ним, переживал за него, учитывая, что в этом году я и сам понес большую утрату – в марте умер Вася [Уткин].

За последнюю неделю мы с Отаром много пересекались, я понял, что человек такого статуса и известности остается хорошим парнем – для меня это главное.

Номинация Персона года – самая очевидная номинация. Не умоляя заслуг других, мы все переживали за Отара. Насколько я знаю, есть еще несколько ранудов до полной победы. Я желаю Отару ######### (развалить) в этих раундах», – сказал комментатор Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса ’’ Екатерине Бурделовой.

Кушанашвили и Маврин – главные люди года, перф в честь Уткина тоже победил. Итоги Media Football Awards

Пламенная речь Отара и доминация Маврина. Главные моменты Media Football Awards 2024