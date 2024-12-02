«Человек такого статуса и известности остается хорошим парнем – для меня это главное». Чепурин о Кушанашвили
Отар получил премию по версии Winline Media Football Awards. Медиадиректор «Родины Медиа» в 2024-м поборол рак кишечника.
«Я не знаю почему, но в последние несколько недель я проникся человеческими качествами Отара. Естественно, я следил за ним, переживал за него, учитывая, что в этом году я и сам понес большую утрату – в марте умер Вася [Уткин].
За последнюю неделю мы с Отаром много пересекались, я понял, что человек такого статуса и известности остается хорошим парнем – для меня это главное.
Номинация Персона года – самая очевидная номинация. Не умоляя заслуг других, мы все переживали за Отара. Насколько я знаю, есть еще несколько ранудов до полной победы. Я желаю Отару ######### (развалить) в этих раундах», – сказал комментатор Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Кушанашвили и Маврин – главные люди года, перф в честь Уткина тоже победил. Итоги Media Football Awards
Пламенная речь Отара и доминация Маврина. Главные моменты Media Football Awards 2024
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