Буробин и Гооге продлили контракты с «Ромой»
Дмитрий Буробин и Антон Гооге остаются в «Роме».
Главный тренер «Ромы» Дмитрий Буробин и форвард клуба Антон Гооге продлили контракты до 1 ноября 2025 года.
Буробин пришел в команду перед пятым сезоном Winline Медиалиги. Гооге присоединился к клубу перед Кубком Надежды им. Отара Кушанашвили, в котором стал лучшим бомбардиром.
Напомним, «Рома» примет участие в шестом сезоне Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
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