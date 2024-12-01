Буробин и Гооге продлили контракты с «Ромой»

Дмитрий Буробин и Антон Гооге остаются в «Роме».

Главный тренер «Ромы» Дмитрий Буробин и форвард клуба Антон Гооге продлили контракты до 1 ноября 2025 года.

Буробин пришел в команду перед пятым сезоном Winline Медиалиги . Гооге присоединился к клубу перед Кубком Надежды им. Отара Кушанашвили, в котором стал лучшим бомбардиром.

Напомним, «Рома» примет участие в шестом сезоне Медиалиги.