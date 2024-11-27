Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»

Фиш высказался о популярных медиабаскетбольных командах.

«Какие медиабаскетбольные команды близки к Hoops по медийности? Если сравнивать с форматом, в котором двигаемся мы – съемка челленджей, выезды, более-менее информативные видео, то «Родина Медиа ». Саня Текила старается создать эту экосистему в своей команде.

Если по лицам и интересу к самой команде, то неплохо в этом году зашли Alikson, а до этого Sayonara Boys – их глава [Элджей] не самый неизвестный человек», – сказал игрок Hoops.