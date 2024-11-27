Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
Фиш высказался о популярных медиабаскетбольных командах.
«Какие медиабаскетбольные команды близки к Hoops по медийности? Если сравнивать с форматом, в котором двигаемся мы – съемка челленджей, выезды, более-менее информативные видео, то «Родина Медиа». Саня Текила старается создать эту экосистему в своей команде.
Если по лицам и интересу к самой команде, то неплохо в этом году зашли Alikson, а до этого Sayonara Boys – их глава [Элджей] не самый неизвестный человек», – сказал игрок Hoops.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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