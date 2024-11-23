2Drots отклонили предложение ФК «10» по Скоропупу. «Десятка» предлагала за хавбека 500 тысяч рублей
Илья Скоропупов остается в 2Drots до окончания контракта в феврале 2025-го.
Президенты 2Drots не приняли наше предложение. Таким образом, Илья Скоропупов остается в расположении команды до февраля – до окончания контракта. А наши деньги остаются с нами. Странно», – написали в телеграм-канале «Десятки».
Ранее Азамат Мусагалиев рассказал, что ФК «10» предложил 2Drots 500 тысяч рублей за хавбека. 2D настаивали на миллионе.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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