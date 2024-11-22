2Drots просят за Скоропупа 1 миллион рублей. ФК «10» предлагает 500 тысяч и обещает выйти из гонки за Алишера

Азамат Мусагалиев рассказал, как продвигаются переговоры по Скоропупу.

«Мы находимы в глубокой стадии переговоров с 2Drots. Мы сделали выгодное предложение. Поскольку контракт у Ильи заканчивается в феврале, мы предложили 3 зарплаты Ильи на данный момент плюс 200 тысяч рублей – некая инвестиция в наше благоприятное дальнейшее отношение с командой 2Drots. В совокупности получается 500 тысяч рублей компенсация за Илью Скоропупова.

В случае положительного ответа мы пообещали, что выскакиваем из гонки за Алишером Рахимовым .

Сегодня я жду ответ по Илье. У нас будет созвон с Женей – я должен услышать от них окончательный ответ, потому что я уже 3 раза окончательно предлагал.

У них есть нелогичная сумма, которую они просят за Скоропупа – миллион рублей. Я просил логически это объяснить – логике это не поддается кроме как: «Ну вот это же Илья Скоропуп».

В случае отрицательного ответа мы дожидаемся Илью до февраля, он как свободный агент переходит в ФК «10», и мы гоняемся за Алишером», – сказал президент ФК «10».