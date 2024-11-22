Гаучо и Манна переподписали контракт с 2Drots на 2 года

Гаучо и Манна остаются в 2Drots.

Гаучо и Манна продлили контракт с 2Drots.

Нападающий и хавбек 2D останутся в клубе еще на 2 года.

Ранее «Броуки» предлагали 2 миллиона за Гаучо.