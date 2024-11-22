Гаучо и Манна переподписали контракт с 2Drots на 2 года
Гаучо и Манна остаются в 2Drots.
Гаучо и Манна продлили контракт с 2Drots.
Нападающий и хавбек 2D останутся в клубе еще на 2 года.
Ранее «Броуки» предлагали 2 миллиона за Гаучо.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
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