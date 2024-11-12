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ФК «10» заплатил 3 млн рублей за трансфера Данилина из «БроукБойз». Хачатурян писал про 5 млн

ФК «10» заплатил 3 млн рублей за трансфера Максима Данилина из «БроукБойз».

«Мы сделали предложение, от которого им было сложно отказаться. Это чисто футбольный трансфер: 3 млн рублей. Вы хотите играть в большой футбол? Давайте играть в большой футбол», – сказал президент «Десятки» Азамат Мусагалиев.

Ранее спортивный директор Rocket Team Артем Хачатурян, работавший в «Броуках», заявил, что за нападающего отдали 5 млн рублей.

Переходы за денежную компенсацию – редкость в медиафутболе. В Медиалиге не было трансферов даже за миллион рублей, поэтому сделка по 23-летнему Данилину стала рекордной для МФЛ с большим отрывом.

Данилин перешел в «БроукБойз» перед пятым сезоном Winline Медиалиги. Он провел 10 матчей, отметился 3 голевыми передачами и помог команде выиграть турнир. В Кубке Лиги форвард провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Данилин занимался в академии ЦСКА с 2014 по 2017 год, затем присоединился к «Динамо». За бело-голубых он выступал в молодежном первенстве, а также за «Динамо-2» во Второй лиге. В составе первой команды форвард дважды выходил на поле в РПЛ.

Также на профессиональном уровне нападающий поиграл за «Динамо» Брянск, «Нефтехимик», «Торпедо» и «Текстильщик».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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logoМаксим Данилин 2001
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
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